ترامب يعلن استهداف البنك الوطني الإيراني بـأشد عقوبات ضد أي دولة في التاريخ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه فرض عقوبات "هي الأكبر والأشد ضد أي دولة" مستهدفاً بهذه العقوبات "البنك الوطني الإيراني".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، إن "العقوبات على البنك الوطني الإيراني هي الأكبر والأشد ضد أية دولة في التاريخ".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة ستيفن منوشن، إن البنك كان آخر مصدر تمويلي لطهران.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية "أرامكو"، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، رغم تبنيها من قبل جماعة "الحوثي" باليمن.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.