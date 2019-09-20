"تويتر" تلغي 267 حسابا من الإمارات ومصر لمكافحة الأخبار الكاذبة

أعلنت شركة "تويتر"، الجمعة، إلغاء 267 حسابا في الإمارات ومصر، على خلفية ارتباطها بأهداف واستراتيجيات مشتركة تستهدف قطر واليمن، وتبالغ في دعم الحكومة السعودية.

جاء ذلك في بيان للشركة، نشرته على مدونتها الخاصة، حيث أعلنت أيضا التجميد المؤقت لحساب سعودي القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في البيان: "ألغينا 267 حسابا تأسسوا في مصر والإمارات من أهدافها استهداف قطر بشكل رئيسي، ودول أخرى مثل إيران، إضافة إلى تضخيم الرسائل الداعمة للحكومة السعودية".

وأضاف: "تحقيقاتنا رصدت أيضا أن هذه الحسابات تم إنشاؤها وإدارتها من قبل شركة (دوت دف)، شركة تكنولوجية تعمل في الإمارات ومصر".

كما أشارت "تويتر"، في بيانها، إلى تجميد حساب "دوت دف" وجميع الحسابات المرتبطة بها بشكل مؤقت، إضافة إلى 4 آلاف و258 حساب آخر في الإمارات لاستهداف منشوراتها قطر واليمن بشكل رئيسي.

وتابعت: "يستخدم هذه الحسابات غالبا أشخاص وهميون وتغريدات حول القضايا الإقليمية، مثل الحرب الأهلية في اليمن والحوثيين".

وفي السياق، أرجعت الشركة الأمريكية تجميد حساب سعود القحطاني، بعد نحو عام من عزله من منصب مستشار ولي العهد السعودي، إلى انتهاك سياسات "تويتر".