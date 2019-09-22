إيران تعلن إعدادها "خطة سلام إقليمية"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تمد يد الصداقة لكافة دول الجوار، ومستعدة للتجاوز عن "أخطائهم السابقة".

ورأى أن الولايات المتحدة واسرائيل تسعيان لاستغلال الخلافات في المنطقة، وكشف عن اعداد بلاده ما وصفها بـ "خطة سلام إقليمية".

جاء ذلك في كلمة خلال استعراض عسكري عند ضريح الخميني في العاصمة طهران، الأحد، تزامنا مع الذكرى الـ39 للحرب العراقية الإيرانية.

وأضاف روحاني: "في هذه المرحلة التاريخية المهمة والحساسة نعلن أننا نمد يد الصداقة والاخوة لكل دول الجوار، حتى إننا مستعدون للتجاوز عن أخطائهم السابقة في المنطقة وذلك لأن أعداء الاسلام والمنطقة المتمثلين بأمريكا والاستكبار والصهيونية يريدون استغلال الخلافات فيما بيننا".

ولفت إلى أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشعار "تحالف الأمل، السلام لكل المنطقة، ومبادرة السلام في مضيق هرمز".

وذكر أنه سيطرح خلال الأيام المقبلة بالأمم المتحدة خطة بلاده، للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة.

وفي إشارة إلى الهجمات الأخيرة على منشأتي شركة أرامكو السعودية للنفط، قال روحاني: منهجنا وطريقنا هو تحقيق الوحدة والتنسيق بين دول المنطقة، أما اولئك الذين يريدون اتهام إيران بكل حادث يقع في المنطقة جريا على أكاذيبهم التي افتضحت، فإنهم اذا كانوا صادقين في مزاعم الحرص على أمن المنطقة فعليهم وقف إرسال كل هذا السلاح والطائرات والقنابل الى المنطقة، وعليهم أن لا يجروا المنطقة الى سباق التسلح، وأن يبتعدوا عن المنطقة اذا كانوا جادين فعلا لتحقيق أمنها".

وأردف روحاني مخاطبا القوى الاجنبية بالقول: "لقد كنتم على الدوام نقمة وبلاء على المنطقة وكلما ابتعدتم عن منطقتنا وشعوبنا كلما ازدادت فرص تحقيق السلام والاستقرار".