لمعرفة الفاعل.. بريطانيا تدرس تفاصيل "هجوم أرامكو"

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، إن "بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية".

وأضاف الوزير البريطاني لشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فعالية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي".

وأفاد راب بأنه "من غير المعقول تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون في اليمن هم من يقفون وراء الهجمات المذكورة"، قائلاً إن "هذه الرواية تفتقر إلى المصداقية".

ورفض راب في نفس الوقت توجيه اتهام لأي جهة أخرى محددة أو تسمية متورط بعينه.

وأوضح أن "هذا أمر يجب التحقق الكامل منه لأن ما سيترتب عليه سيكون إجراءً قويا".

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

و"أرامكو" هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.