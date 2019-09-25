إقليم العاصمة الاسترالية يشرع قانونية حيازة الحشيش

أصبحت عاصمة أستراليا أول إقليم يجيز حيازة وتعاطي الماريغوانا في البلاد، لأغراض ترفيهية تدخل نطاق الاستخدام الشخصي.

وكانت الجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الأسترالية قد صوتت يوم الأربعاء لصالح إضفاء الشرعية على حيازة البالغين لما يصل إلى 50 غراماً من الماريغوانا المجففة، بالإضافة إلى السماح بزراعة نوعين من النباتات التي تستحصل منها وذلك ابتداء من 31 يناير.

وتعتبر الجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الأسترالية بمثابة الحكومة المحلية في كانبيرا، العاصمة الوطنية التي يبلغ عدد سكانها 400.000 نسمة.

يذكر أن تجريم حيازة كميات صغيرة من الماريغوانا ما زال سارياً في جميع أنحاء أستراليا، باستثناء إقليم العاصمة الأسترالية الذي اتخذ هذه الخطوة في إضفاء الشرعية كأول إقليم من بين الأقاليم الثمانية الأسترالية. وينظر إلى استخدام الماريغوانا من خلال وصفات طبية معتمدة في أستراليا، على أنه مباح وقانوني للمرضى الذين يعانون أمراضا تستدعي تسكين الألم، وذلك منذ عام 2017.