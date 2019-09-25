الرئيس الإسرائيلي يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

يتجه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، لتكليف رئيس الوزراء الحالي، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية والموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو مساء الأربعاء، بتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يستضيف ريفلين، مساء الأربعاء، نتنياهو ومنافسه زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس، في اجتماع هو الثاني خلال 3 أيام، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ولم يصدر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي ما يؤكد أن تكليف نتنياهو سيتم فعلا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن خطوة ريفلين، قد تصب في "صالح تسريع مفاوضات حكومة الوحدة".

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية:" يتجه الرئيس لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة ربما هذا المساء".

وكانت النتائج النهائية للانتخابات قد أظهرت تفوق "أزرق أبيض" برئاسة غانتس بمقعد واحد على حزب"الليكود" برئاسة نتنياهو.

وحصل "أزرق أبيض" على 33 مقعدا فيما حصل "الليكود" على 32 مقعدا.

ولكن 55 من أعضاء الكنيست، أوصوا الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة مقابل 54 أوصوا بتكليف غانتس بهذه المهمة.

ولا يتوقع أن يتمكن نتنياهو بسهولة من تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست، ولكن المهمة ستكون أصعب بكثير على غانتس، بسبب صغر كتلة الوسط مقارنة مع كتلة اليمين.

وكان ريفلين حثّ نتنياهو وغانتس على بحث تشكيل حكومة وحدة، حيث شرع قياديون من الحزبين، الأربعاء، بالمفاوضات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يتم بحث التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وجانتس، ولكن كلاهما يريد أن يكون الأول في هذا التناوب.

وطبقا للقانون، فإنه يتم منح المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما يمكن تمديدها لمدة 14 يوما أخرى بموافقة من الرئيس الإسرائيلي، ولكن في حال أخفق فإنه يتم منح مرشح آخر فترة 28 يوما لتشكيل حكومة تعود بعدها الأطراف الى الكنيست في حال فشله من أجل القرار بتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات.

وكانت انتخابات جرت في نيسان/إبريل الماضي قد انتهت دون تشكيل الحكومة، فتم إجراء انتخابات ثانية في سبتمبر/أيلول الجاري، لكن نتائجها لم تكن حاسمة، وقد تفضي إلى عقد جولة جديدة من الانتخابات.