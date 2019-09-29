أذربيجان تطالب أرمينيا بإنهاء احتلالها لإقليم قره باغ

دعا وزير الخارجية الأذري، إلمار محمد ياروف، أرمينيا إلى إنهاء محاولات الإبقاء على الوضع الحالي في إقليم قره باغ، "بدلاً من تضييع الوقت في محاولة خداع المجتمع الدولي وشعبها".

وفي حديثه خلال الدورة الـ 74 للأمم المتحدة، السبت، قال محمد ياروف إن ما تحاول تحقيقه أرمينيا فيما يتعلق بمحاولة الإبقاء على الوضع الحالي في قره باغ غير ممكن.

وأوضح أن حصول الشعبين الأرميني والأذري على الاستقرار والسلام والتعاون يتوقف على إنهاء حكومة يريفان سياساتها التخريبية على نحوٍ عاجل.

وشدّد محمد ياروف على أن استمرار مشكلة قره باغ بين بلاده وأذربيجان يشكّل تهديداً للأمن والسلم العالميين.

وأكّد محمد ياروف أن مشكلة قره باغ لم تشهد أي تطور نحو الحل منذ الجلسة الماضية للأمم المتحدة.

وأوضح أن عدم اكتراث يريفان بحل المشلكة يؤخر التوصل إلى حلٍ سلمي، مشيراً إلى ضرورة إبداء يريفان رغبة في حل المشكلة، فضلاً عن ضرورة التخلي عن السياسات الهجومية العدائية.

من جانبه، دافع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، عن سياسة بلاده بالقول إن أذربيجان لا تريد التوصل إلى تفاهم.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ومنذ ذلك الحين، تسبب الاحتلال الأرميني بتهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلًا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.