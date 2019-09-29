إيران ترفع مستوى التأهب تحسبا لهجمات قد تستهدف قطاع الصناعات النفطية في البلاد

أصدر وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، تعليمات لرفع مستوى التأهب ضد الهجمات السيبرانية والعسكرية التي قد تستهدف قطاع الصناعات النفطية في البلاد.

وأوضح زنغنه، في تصريح بمناسبة يوم الأمن والدفاع المدني القومي، الأحد، أن العقوبات الأمريكية تستهدف قطاع النفط في بلاده.

وأشار الوزير إلى أن قطاع النفط يُشكّل المصدر الأساسي للاقتصاد والقوة في بلاده، مشدّداً على أن "الحرب الاقتصادية للعدو" تستهدف مقدراتنا النفطية.

وأكّد زنغنه على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الإدارية والتقنية والعملياتية لحماية المنشآت النفطية في إيران.