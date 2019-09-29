سويسرا تبيع 25 سيارة فارهة تمت مصادرتها من نجل رئيس غينيا الاستوائية في مزاد علني

من المقرر أن تبيع دار مزادات في سويسرا 25 سيارة فارهة، بينها سيارات فيراري ورولز رويس ولامبورغيني التي صادرتها سلطات جنيف من نجل رئيس غينيا الاستوائية في تحقيق حول غسل الأموال.

قالت السلطات السويسرية إن عملية البيع التي تنظمها دار مزادات بونهامز الأحد يتوقع أن تجلب نحو 18.5 مليون فرنك سويسري (دولار أمريكي)، حيث تذهب عائداتها للمنظمات الخيرية لصالح شعب غينيا الاستوائية الغنية بالنفط.

يأتي المزاد بعد أن أعلن مكتب المدعي العام في جنيف في فبراير / شباط أنه أغلق قضية ضد تيودورو نغويما أوبيانغ مانغو، نجل الرئيس الذي يحكم البلاد منذ أربعة عقود، تيودورو أوبيانغ ، واثنين آخرين عقب التحقيق في غسل الأموال وسوء إدارة الأصول العامة.

وكانت السلطات السويسرية قد صادرت السيارات إضافة إلى يخت عام 2016.