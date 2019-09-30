4 كيانات و7 أشخاص روس يدخلون قوائم العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على فاعلين روس هم 4 كيانات و7 أشخاص، لتورطهم في الجهود الرامية إلى التأثير في الانتخابات الأمريكية.

ونشرت الوزارة بيانا صادرا عن الوزير مايك بومبيو، جاء فيه أن "الولايات المتحدة تواصل اليوم، اتخاذ إجراءات ردا على المحاولات الروسية للتأثير على العمليات الديمقراطية الأمريكية، من خلال فرض عقوبات على 4 كيانات و7 أفراد مرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت وممولها يفغيني بريغوزين"، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وأضاف البيان أن "الخطوة تزيد من الضغط على بريغوزين من خلال استهداف أصوله الفاخرة، بما في ذلك 3 طائرات وسفينة".

وتابع البيان "ليكن هذا بمثابة تحذير: أي فاعلين يواصلون التعامل مع هؤلاء الأفراد أو الشركات أو الطائرات أو السفينة، قد يخضعون لعقوبات في المستقبل".

وأكد بومبيو أن "الحكومة الأمريكية ستواصل العمل لضمان ألا يجد "بريغوزين" وآخرون مثله أي ملجأ أو راحة طالما يقومون بأنشطة مزعزعة للاستقرار تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وختم بومبيو البيان بالقول "لقد كنا واضحين: لن نتسامح مع التدخل الأجنبي في انتخاباتنا".

وأكد أن "بلاده ستستمر في التصدي للجهات الفاعلة الخبيثة التي تسعى إلى تخريب عملياتنا الديمقراطية، ولن نتردد في فرض تكاليف إضافية على روسيا بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار وغير المقبولة".

تجدر الإشارة إلى أن الخزانة الأمريكية فرضت في السابق عقوبات على وكالة أبحاث الإنترنت الروسية وممولها بريغوزين، على خلفية قيادتهم حملة تدخل في انتخابات عام 2016، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها كانت تهدف إلى المساعدة في انتخاب ترامب.