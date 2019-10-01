عبارة تهدد بقتل المسلمين تثير الجدل في صربيا

أثارت عبارة مكتوبة على جدار حضانة في مقاطعة فويفودينا الصربية، تهدد المسلمين من كوسوفا إلى إيران بالموت، الكثير من الجدل في البلاد.

وكُتب على جدار حضانة "رازليجاك" الواقعة بمدينة نوفي ساد التابعة للمقاطعة المتمتعة بالحكم الذاتي (شمال)، "سيكون هناك مسلمون ميتون من كوسوفا إلى إيران - راتكو ملاديتش"، قبل أن يقوم مجموعة من المتطوعين بطلاء الجدار وطمس العبارة.

يذكر أن "راتكو ملاديتش" هو القائد العسكري السابق بجمهورية صرب البوسنة، الضالع في ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي البوسنة في 1995، راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص.

وقال محمد زيلجكيش، مفتي المقاطعة، إن مثل هذه الكتابات تستهدف المسلمين، معربا عن قلقه إزاء ذلك.

وأكد زيلجكيش، أن هذا العمل لن يضر العلاقة بين الدولة والمسلمين، مقدما الشكر للمتطوعين على حذف العبارة.

من جهة أخرى، استنكر "ميلوس فوجيفيش" رئيس بلدية نوفي ساد، الحادثة، معربا عن أمله بأن يتم القبض على الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.