لتطويرهم بطاريات الليثيوم القابلة للشحن.. فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الأربعاء، منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019 لـ3 علماء، أمريكي وبريطاني وياباني، تقديرا لجهودهم في تطوير بطاريات "الليثيوم أيون".

جاء ذلك بحسب ما نشر حساب جائزة نوبل "ذا نوبل برايز" على تويتر.

وذكر الحساب أن جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019 تم منحها للأمريكي جون غوديناف، والبريطاني م.ستانلي ويتينغهام، والياباني أكيرو يوشينو، تقديرًا لجهودهم في تطوير بطاريات "الليثيوم أيون".

وهذا اليوم الثالث الذي توزع فيه الأكاديمية السويدية جوائز نوبل هذا العام.

والثلاثاء، تقاسم عالم الفيزياء الأمريكي الكندي جيمس بيبلز، والعالمان السويسريان مايكل مايور وديدييه كيلو، جائزة نوبل في الفيزياء تقديرا على مساهمتهم في فهم أفضل لتطور الكون.

حيث فاز بيبلز بنصف الجائزة، فيما وزع النصف الآخر بشكل متساو بين مايور وكيلو.

والاثنين، منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل في الطب بشكل مشترك للأمريكيين وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف جائزة نوبل للطب تقديرا لهم على اكتشاف يتعلق بكيفية استشعار الخلايا الأكسجين.

وتعد هذه الجائزة الـ110 في الفئة التي يتم منحها للعلماء والباحثين المتميزين منذ 1901.