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الخارجية الإيرانية ترحب بالاتفاق التركي الروسي حول سوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.10.2019 17:58
آخر تحديث في 24.10.2019 00:54
الخارجية الإيرانية ترحب بالاتفاق التركي الروسي حول سوريا

رحبت إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا حول سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، الأربعاء، في بيان على موقع الوزارة الالكتروني.

وقال موسوي: " ترحب إيران بجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة الأراضي والسيادة الوطنية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف:"نعتبرالاتفاق الذي تم التواصل إليه بين روسيا وتركيا لإنهاء الصراع شمالي سوريا، خطوة إيجابية من أجل ضمان الاستقرار والطمأنينة".

وأعرب موسوي عن أمله في أن يضمن الاتفاق إزالة مخاوف تركيا، وتعزيز وحدة التراب السوري وسيادته الوطنية، مشيرًا إلى أنهم يمكن أن يساعدوا من أجل إقامة حوار بين أنقرة ودمشق في إطار اتفاقية أضنة".

ولفت إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، سيسهم في جلب الأمن والاستقرار لها.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

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