"تويتر" يوثق حساب الإرهابي "مظلوم" المدرج على النشرة الحمراء بـ196 دولة

منحت إدارة موقع تويتر علامة التوثيق الرسمي (العلامة الزرقاء) للإرهابي "فرهاد عبدي شاهين" الملقب بـ" مظلوم كوباني"القيادي بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

و"مظلوم" عبدي مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين للعدالة بتركيا، وهي نشرة سارية في 196دولة حول العالم.

وتنص الاتفاقية الموقعة من قبل هذه الدول على القبض على الإرهابي المذكور حتى دون الحاجة إلى أي مراسلات، نظرا إلى ورود اسمه في سجلات الشرطة الدولية "الإنتربول".

جدير بالذكر أن إدارة "تويتر" ترفض منح العلامة الزرقاء لحسابات السياسيين بجمهورية شمال قبرص التركية نظراً إلى عدم الاعتراف بها دولياً إلا أنها منحته لحساب الإرهابي "مظلوم" بصفته "القائد العام لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يشكل إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا معظم قوامها.

والخميس، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم بلاده الإرهابي الملقب بـ "مظلوم"، المطلوب لدى أنقرة بالنشرة الحمراء.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن قلقه من اعتبار القيادي بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، فرهاد عبدي شاهين، شخصية سياسية شرعية.



وأكد أن شاهين مطلوب بالنشرة الحمراء لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لقيامه بأعمال إرهابية عديدة استهدفت قوات الأمن التركية، وجيش عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمدنيين.