إسبر: الخطة كانت تهدف إلى اعتقال البغدادي

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الهدف من العملية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كان "اعتقال الأخير".

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني لـ"إسبر"، الأحد، مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "أيه بي سي" الأمريكية.

وأوضح الوزير أن "الخطة كانت اعتقال أبو بكر البغدادي، لكن إذا لم نتمكن من ذلك، فسنقتله بالتأكيد".

وأضاف أن "القوات الأمريكية طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته".

وأشار إسبر إلى أن جنديين اثنين من القوات الأمريكية المشاركة في العملية "أصيبا بجروح طفيفة".

وفي السياق، أفاد "إسبر" بأن الانسحاب الأمريكي من شمال شرقي سوريا "لم يعجل بعملية قتل البغدادي".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش الإرهابي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر اليوم، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا، وروسيا، والعراق.

وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".

كما شدد على أن قرار الانسحاب من شمالي سوريا "لا علاقة له باستهداف البغدادي"، لافتا أن هدف واشنطن "عودة جنودها من سوريا، لكن مع تأمين حقول النفط".