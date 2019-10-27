مستشار الأمن القومي الأمريكي: مصلحتنا التقت مع مصلحة موسكو في عملية تصفية البغدادي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إنّ اتفاق مصالح واشنطن وموسكو في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي "لا يعني أن روسيا حليفة للولايات المتحدة".

جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية لـ"أوبراين" مع برنامج "ميت ذا بريس" على قناة "إن بي سي" الأمريكية، الأحد، أعلن أيضا إطلاق اسم الناشطة الحقوقية الأمريكية كايلا مولرالتي قتلت مطلع فبراير/شباط 2015، أثناء احتجازها على أيدي تنظيم داعش، على عملية قتل البغدادي.

وقال: "لنجعل الأمر واضحا، روسيا ليست حليفة لنا، لكن أحيانا تتفق مصالحنا مع مصالحها، وهذا ما حدث ليلة أمس"، في إشارة إلى العملية التي نفذتها القوات الأمريكية؛ وأسفرت عن مقتل البغدادي.

وفي السياق، انتقد "أوبراين" توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لروسيا، ووضعها في صدارة الدول التي شكرها على تعاونها مع واشنطن في تلك العملية.

وشكر "ترامب" روسيا على فتحها المجال الجوي السوري للطائرات الأمريكية المشاركة في مقتل "البغدادي".

وجاءت تصريحات "ترامب" في الوقت الذي نفت فيه وزارة الدفاع الروسية امتلاكها أي دلائل موثوقة تؤكد مقتل زعيم تنظيم "داعش"، وإشارتها أنها لم ترصد أي ضربات جوية من قبل الطيران الأمريكي أو التحالف الدولي على منطقة إدلب لخفض التصعيد في غضون يوم السبت أو الأيام الأخيرة الماضية.

وفي السياق، قال أوبراين إنه سيتم التخلص من رفات البغدادي بـ"طريقة ملائمة" بعد أن تم التأكد من هويته باختبارات الحمض النووي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس ترامب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر اليوم، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".

كما شدد على أن قرار الانسحاب من شمالي سوريا "لا علاقة له باستهداف البغدادي"، لافتا أن هدف واشنطن "عودة جنودها من سوريا، لكن مع تأمين حقول النفط".