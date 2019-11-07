أمين عام الناتو: تركيا تلعب دورا محوريا في حماية أمن أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن تركيا تلعب دورا محوريا في توفير أمن القارة الأوروبية.

وأوضح ستولتنبرغ في كلمة خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة الألمانية برلين، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من حماية القارة الأوروبية عسكريا بمفرده.

وأشار ستولتنبرغ إلى أهمية حلف شمال الأطلسي فيما يخص أمن القارة الأوروبية.

وتابع قائلا: "النرويج والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وتركيا من الجنوب، يتولون أدوارا مهمة لتوفير أمن القارة الأوروبية".

ودعا ستولتنبرغ، الدول الأعضاء في الناتو، لرفع حصصهم في الانفاق الدفاعي داخل الحلف.