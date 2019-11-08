57% من الإسرائيليين يتوقعونها.. هل تذهب إسرائيل لانتخابات ثالثة؟

يعتقد أكثر من نصف الإسرائيليين أنه ستجري انتخابات ثالثة بعد فشل زعيمي حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس في تشكيل حكومة.

ورأى أكثر من نصف الإسرائيليين أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة رغم تهم الفساد التي تحوم حوله.

وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد مستقل لصالح "إذاعة FM103" العبرية أن 57% اعتقدوا أنه ستجري انتخابات جديدة في المستقبل القريب.

في المقابل فقد قال 43% إنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ورأى 66% منهم أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أفضل من التوجه الى انتخابات جديدة، فيما قال 34 ٪ إنهم يفضلون الانتخابات.

وقال 56% إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 44٪ قالوا إن غانتس هو الأنسب لهذا المنصب.

وكانت انتخابات جرت في شهر إبريل/نيسان الماضي ولكنها أخفقت في انتاج حكومة ما دفع الى انتخابات جديدة في شهر سبتمبر/أيلول ما زالت تخفق في انتاج حكومة.

وقد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما ما دفع الرئيس رؤوبين ريفلين الى تكليف غانتس بتشكيل حكومة ولكنه ما زال يخفق في تحقيق أي تقدم حتى الآن.

وفي حال فشل غانتس في مهمته فإن على الكنيست الإسرائيلي اختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة تحظى بتأييد 61 عضوا في الكنيست وإلا فإنه سيتم التوجه مجددا إلى انتخابات.

وقالت صحيفة "معاريف"، الجمعة، إن الاستطلاع الذي نشرت تفاصيله شمل عينة من 501 شخصا بنسبة خطأ تصل إلى 4.1٪.