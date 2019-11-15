ستولتنبرغ: تركيا حليف مهم بالنسبة للناتو

شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، على أهمية تركيا كحليف له قيمة كبيرة، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ستولتنبرغ، الخميس، من البيت الأبيض عقب لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال الأمين العام في تصريحاته "نعم قد تكون هناك أفكار مختلفة حول وجود تركيا في الشمال السوري، لكنها في نفس الوقت حليف مهم بالنسبة لنا، ولها دور بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب".

وتابع قائلا "علينا الإقرار بأن تركيا هي أكثر حليف لنا تعرض لهجمات إرهابية، وهي تستضيف 3.6 ملايين لاجئ سوري على أراضيها"، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة التي تشهدها سوريا.

وفي سياق آخر أعرب ستولتنبرغ عن تهنئته للولايات المتحدة لقيامها بالقضاء على أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أن "هذه العملية هي نقلة هامة في التصدي للإرهاب".

وردًا على قول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بأن "الناتو مات دماغيًا"، قال أمين عام الحلف "في الحقيقة الحلف الآن أكثر قوة ونشاطًا مما كان عليه منذ سنوات طوال".