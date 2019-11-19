الأمم المتحدة تؤكد ثبات موقفها حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية "انتهاكا للقانون الدولي"

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن موقفها ثابت ولم يتغير، حيال اعتبار المستوطنات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، "انتهاكا للقانون الدولي".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وانتقد كولفيل قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الاسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، قائلا: "إن الموقف السياسي لبلد ما، لا يغيّر القوانين الدولية ولا موقف مجلس الأمن الدولي حيال هذا الموضوع".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وعلى الفور أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب "تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا" وادعى أن الشعب اليهودي لا يعيش على أراض ليست له لأن هذا هو وطننا منذ أكثر من 3000 عام وأضاف أننا نسمّى "يهود لأننا جئنا من هنا، من يهودا".

وكانت إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في عام 1967.