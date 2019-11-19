ستولتنبرغ: الناتو يعتزم توسيع نطاق عملياته ليشمل الفضاء

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن الحلف يعتزم توسيع نطاق عمله الدفاعي ليشمل مجال الفضاء.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات صحفية في بروكسل نقلتها وكالة "بلومبرغ"، أن "الناتو يعتزم جعل الفضاء مجالا عملياتيا إلى جانب المجالات الجوية والبرية والبحرية وفي مجال الفضاء الإلكتروني".

وتابع: "الفضاء له أهمية كبيرة لمجتمعاتنا المدنية ولأي عملية عسكرية.. الأمر يتعلق بالاتصالات والملاحة والبيانات.. الفضاء ضروري لكل شيء نفعله تقريبا".

لكنه شدد على أن الناتو "ليس لديه نيه لوضع أسلحة في الفضاء"، مضيفا أن الهدف من هذا التحرك هو الدفاع والردع.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على هذه الخطوة خلال اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل، الأربعاء، حسب المصدر نفسه.

ويجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، للتحضير لعقد قمة زعماء الدول الأعضاء لدى الحلف.

وإلى جانب التحضير لقمة الزعماء، من المقرر أن يناقش الوزراء المشاركون في الاجتماع، سياسات الفضاء، ومكافحة الإرهاب، وتقاسم الأعباء المادية، فضلاً عن الملفات المتعلقة بروسيا والصين.

ويمثّل تركيا في الاجتماع المذكور، وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو.