جاسوس صيني يسعى للحصول على حق اللجوء في استراليا بعد هربه من بلاده

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، السبت، أن "جاسوسا" صينا انشق وطلب حق اللجوء السياسي للسلطات في سيدني.

وأفادت الهيئة بأن "وانغ لي تشيانغ" الذي يقول إنه عمل لدى الاستخبارات الصينية لمدة خمسة أعوام قدّم للسلطات الأسترالية مجموعة كبيرة من الوثائق تكشف عن كيفية تنفيذ الصين لأنشطتها الاستخباراتية في الخارج.

وأوضحت أن وانغ كشف عن هويات ضباط استخبارات صينيين في هونغ كونغ، وتحدث عن "كيفية قيامهم بتمويل وتنفيذ عمليات تدخل سياسي في كل من هونغ كونغ وتايوان وأستراليا".

وأشارت أن وانغ قدم الوثائق لوكالة الأمن القومي الأسترالية ASIO المعنية بمكافحة أنشطة التجسس والتدخل الخارجي.

وأوضحت أن وانغ هو "أول عميل صيني يكشف نفسه لأستراليا".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ذي إيدج" المحلية أن وانغ دخل سيدني بتأشيرة سياحية، وأبدى رغبته في التعاون مع الاستخبارات المحلية للحصول على "حماية عاجلة من الحكومة الأسترالية".

وأوضحت أنه خلال لقائه بمسؤولين في جهاز الاستخبارات الأسترالية، كشف وانغ عن "كيفية تحكم الصين في الشركات العامة والخاصة لتمويل مشروعاتها الاستخبارية، وتتبع المعارضين، ووسائل الإعلام".

ولم تعلق السلطات الصينية حتى الساعة 08:30 ت.غ.