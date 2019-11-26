مصرع 13 جنديا فرنسياً خلال "عملية عسكرية" في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، مصرع 13 جنديا في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الجنود "كانوا يشاركون في عملية عسكرية ضد متطرفين في مالي"، حسبما نقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية.

من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "شجاعة" الجنود، وقال إنهم لقوا مصرعهم من أجل فرنسا"، وفق البيان ذاته.

ووقع الحادث مساء الاثنين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي يناير/ كانون الثاني 2013، مع تزايد المخاوف من سيطرة متمردين على العاصمة باماكو بعد وقوع انقلاب عسكري.

ومنذ العام 2002، تشهد المناطق الشمالية والوسطى من مالي، صراعات انفصالية، وهجمات إرهابية.