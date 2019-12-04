إعلان لندن في ختام قمة الناتو: الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديدنا جميعًا

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديد أعضاء الحلف مؤكداً على ضرورة التعاون للقضاء عليه.

جاء ذلك في كلمة ستولتنبرغ التي أعلن خلالها البيان الختامي لقمة زعماء الناتو المنعقدة، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن.

ونص الإعلان على أن الناتو "يظل الأساس للدفاع الجماعي والمنصة الأساسية للمشاورات والقرارات الأمنية بين الحلفاء".

وأضاف: "حلف الناتو تحالف دفاعي لا يشكل أي تهديد لأي دولة".

ولفت الإعلان إلى ضرورة أن يناقش حلف الناتو بشكل مشترك "الفرص والتحديات الناجمة عن النفوذ المتزايد للصين وسياساتها الدولية".

وحول مسألة الإنفاق في الحلف، أكد الإعلان أن الإنفاق الدفاعي لدى الحلفاء (في الناتو) باستثناء الولايات المتحدة "ازداد منذ 5 أعوام، وبلغ أكثر من 130 مليار دولار"