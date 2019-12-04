البنتاغون: نواصل الحوار مع تركيا لإيجاد مخرج لأزمة "إس 400"

قال جون رود مستشار وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إن بلاده تواصل التشاور مع تركيا لإيجاد مخرج لأزمة منظومة "إس400" الروسية التي اشترتها أنقرة.

وأوضح رود في تصريح للصحفيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن بلاده تواصل الحوار مع تركيا من أجل حل هذه الأزمة بطريقة إيجابية.

وأضاف أن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا في هذا السياق إلى وجود جوانب إيجابية في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق رود إلى كفاح تركيا ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي قائلا: "ننتظر من تركيا أن تكون بناءة أكثر بشأن بعض الخطط".

وفيما يخص الملف الإيراني، قال، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام طهران بأعمال عدائية في المستقبل.

وأكد أن "الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن القيادة الإيرانية لم تتخل عن مواقفها العدوانية، رغم الضغوط التي تمارس ضدها".