بوريس جونسون: ندرك الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تدرك الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده جونسون بعد انتهاء قمة زعماء الناتو بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف: "ندرك جميعا الضغوط الكبيرة التي تواجهها تركيا، بوجود 4 ملايين سوري لديها، وتهديد التنظيمات الإرهابية مثل بي كا كا (ي ب ك)".

كما أشار أن دول الناتو "تحاول فهم خطط تركيا في شمال سوريا، ورؤيتها للمستقبل هناك، تجنبا لأي سوء تفاهم بين أنقرة والحلف".

وعلى صعيد آخر، نفى جونسون أن يكون وزعماء دول أخرى بالناتو، يمزحون بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الفيديو الذي تم تسريبه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن قادة الناتو في بيان ختامي للقمة، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديد الدول الأعضاء.

ونص الإعلان على أن الناتو "يظل الأساس للدفاع الجماعي والمنصة الأساسية للمشاورات والقرارات الأمنية بين الحلفاء".