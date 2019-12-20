محكمة الجنايات الدولية تعتزم فتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية نيتها فتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية .

وقالت فاتو بنسودة "أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين". وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وتعليقاً على القرار قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "رحبت دولة فلسطين، باعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الاولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة ان كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت".