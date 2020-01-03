الصين تدعو لضبط النفس بعد مقتل سليماني

دعت الخارجية الصينية الجمعة، كافة الأطراف وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، لضبط النفس بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، أنّ بلاده ترفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتدعو كافة الأطراف للالتزام بمبادئ الأمم المتحدة واحترام القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وقال شوانغ :"ينبغي احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، ويجب الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وندعو كافة الأطراف وخاصة الولايات المتحدة لضبط النفس والابتعاد عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر".

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

بالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني.