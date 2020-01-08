الأمم المتحدة ترحب بإعلان ترامب عدم رغبته في استخدام القوة العسكرية ضد إيران

رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا ترغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وأعلن ترامب هذا الموقف على خلفية إطلاق طهران، فجر الأربعاء، صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين، تضمان قوات أمريكية، في جارتها العراق.

ومعلقًا على تصريح ترامب، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، لصحفيين بمقر المنظمة الدولية: "نرحب بأية إشارة، وبأي بيان يبعدنا عن المواجهة".

وبشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من دعوات مسؤولين إيرانيين إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق، اكتفى دوغريك، بالقول إن "هذه مسألة ثنائية بين الدولتين".

وشنت إيران هجمات الأربعاء ردًا على مقتل قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية بالعراق، الجمعة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لم نتكبد أية خسائر بشرية، جميع جنودنا سالمون، وتعرضت قاعدتانا العسكريتان لأضرار طفيفة فقط".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية (جديدة) فورًا على النظام الإيراني.. وستظل تلك العقوبات قائمة إلى أن تغير إيران سلوكها".