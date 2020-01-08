الكابينت الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث التصعيد الأمريكي-الإيراني

يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأربعاء، لبحث التصعيد الأمريكي-الإيراني.

وقالت المحطة الإخبارية الإسرائيلية (13) ،الأربعاء، إن "الكابينت" "سيستمع إلى آخر المستجدات حول التوتر في الخليج".

ويرأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الكابينت" الذي يضم أهم الوزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت بعد اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عن سلسلة تدابير بينها رفع التأهب في الممثليات الإسرائيلية في العالم، وعلى الحدود مع سوريا ولبنان وغزة.

وتخشى إسرائيل أن يطالها الرد الإيراني.

ونأى مسؤولون إسرائيليون بأنفسهم عن أي علاقة بعملية اغتيال سليماني.