إيران تسمح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

سمحت إيران لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو الجمعة.

وأرسلت كييف نحو 50 خبيرا إلى إيران للمشاركة في التحقيق بسقوط طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من طهران الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال بريستايكو خلال مؤتمر صحافي "سمح لفريقنا الآن بمعاينة الصندوقين الأسودين".

وأضاف أن اوكرانيا ترى "تعاونا تاما" من قبل إيران، مضيفا أنه سمح للخبراء الأوكرانيين أيضا بالوصول إلى موقع الكارثة.

وتحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إطلاق إيران صواريخ على قواعد تستخدمها القوات الأميركية في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في بغداد بعد استهداف سيارته بصواريخ اطلقتها طائرة أميركية مسيّرة.

وتحدث بريستايكو الى الصحافيين بعد الاعلان عن اجراء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وبعد تسلم كييف معلومات "هامة" من المسؤولين الأميركيين حول الكارثة.

ويقول مسؤولون أميركيون وبريطانيون وكنديون إن مصادر مخابراتية تشير إلى أن إيران ربما أسقطت الطائرة عن غير عمد، لكن طهران نفت ذلك.

وقال زيلينسكي في بيان على فيسبوك إن احتمال سقوط الطائرة بصاروخ لم يستبعد "لكنه لم يتم تأكيده بعد".