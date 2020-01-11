إيران تقر بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، السبت، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

جاء ذلك في بيان نشرته الأركان الإيرانية وذكرت فيه تشكيل هيئة خبراء لبحث احتمال تأثير الخطوات العسكرية المتخذة عقب الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق، على سقوط الطائرة المنكوبة.

وأشار البيان أن الجيش الإيراني كان في حالة تأهب قصوى للرد على التهديدات المحتملة في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي وجيشه بالرد على الهجوم الصاروخي على قاعدته في العراق، والتحركات الاستثنائية في أجواء المنطقة.

وأوضح أن معلومات وصلت قوات الدفاع عن تزايد تحليق المقاتلات الأمريكية بالقرب من إيران وعن هجوم وشيك على المناطق الاستراتيجية في البلاد.

وأشار إلى أنه على إثر ذلك، التقطت شاشات الرادار الكثير من الأهداف، لافتًا أن نظام الدفاع الجوي الإيراني كان في حالة تحفز كبيرة.

وتابع: "في هذا الوضع الخطير وظروف الأزمة أقلعت طائرة الخطوط الأوكرانية برحلة رقم 752، من مطار الإمام الخميني. في لحظة استدارة الطائرة اقتربت من مقر عسكري حساس للحرس الثوري".

وأضاف: "وفق ارتفاع الطائرة وشكل تحركها بدا وكأنها ستنفذ هجومًا عدائيًّا. في هذه الظروف تم استهداف الطائرة جراء خطأ بشري وعن غير قصد".

واعتذر البيان من ذوي الضحايا مشيرًا إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الحادث.

والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.