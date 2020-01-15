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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء توقيف الأمن المصري 4 من موظفي الأناضول في القاهرة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 15.01.2020 23:20
آخر تحديث في 16.01.2020 02:34
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء توقيف الأمن المصري 4 من موظفي الأناضول في القاهرة

أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن قلقها إزاء دهم قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة وتوقيف 4 موظفين به.

وقال المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن "أي تقارير تفيد باعتقال أو القبض علي صحفيين تثير قلقنا".

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الأناضول للمكتب للحصول على معلومات عن سبب الدهم، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيه.

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