إيران تعلن عزمها تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، السبت، عزمها تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران، إلى كييف.

وقال المدير العام لمكتب الحوادث بالمنظمة، حسن ريزايفير، إن بلاده ستسلم الصندوق الأسود للطائرة إلى السلطات الأوكرانية، بطلب من كييف، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" المحلية (شبه رسمية).

وأضاف ريزايفير، أنهم اجتمعوا مع الخبراء الأوكرانيين القادمين للبلاد، من أجل البحث في الحادث، خلال وقت سابق.

وأردف: "الصندوق الأسود للطائرة لن يتم فحصه في إيران، وسينقل إلى أوكرانيا".

وذكر أن "الصندوق سيتم فحصه بأوكرانيا بمساعدة خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة، وإذا لم ينجح الأمر، فسيتم نقله إلى فرنسا".

وفي 8 يناير، أسقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد عدة دقائق على إقلاعها، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

والسبت الماضي، أعلنت هيئة الأركان، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

فيما أعلن الحرس الثوري، في نفس اليوم، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

والثلاثاء، أعلنت الهيئة القضائية الإيرانية، إلقاء القبض على أفراد لتورطهم بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بفعل صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.