ترامب لخامنئي: شعبك يعاني.. كن حذراً في كلماتك

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى "الحذر في كلامه" تعقيباً على تصريحات للأخير هاجم فيها واشنطن وحلفاءها الأوروبيين.

وقال ترامب، في تغريدة مساء الجمعة، إن "من يسمى المرشد الأعلى لإيران، الذي لم يكن أعلى كثيراً في الآونة الأخيرة، صدرت عنه بعض الكلمات السيئة بحق الولايات المتحدة وأوروبا".

وذكر ترامب خامنئي بأن اقتصاد إيران في حالة انهيار، وأن شعبها يعاني نتيجة هذا الوضع الاقتصادي.

وهاجم خامنئي الجمعة الولايات المتحدة "الشريرة" ووصف بريطانيا وفرنسا و|ألمانيا بـ"أذيال أميركا".