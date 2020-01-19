إعلان برلين.. المشاركون يتفقون على وقف الدعم العسكري لأطراف النزاع الليبي

اتفق المشاركون في مؤتمر برلين، الأحد، على احترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا ووقف دعم الأطراف المتحاربة عسكرياً، داعين إلى وقف إطلاق نار دائم في هذا البلد.

ودعت الدول المشاركة في المؤتمر، في بيان مشترك صدر في ختام المؤتمر إلى إجراء انتخابات في ليبيا، وتأسيس حكومة موحدة وفعالة.

وجاء في البيان الختامي: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة"، مضيفاً: "ندعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب"

وزاد: "ندعم تأسيس منظومة أمن وطنية موحدة بليبيا تحت سيطرة السلطة المركزية والمدنية".

وتوجه المشاركون في مؤتمر برلين "بنداء إلى الأمم المتحدة لتأسيس لجان تقنية لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا".

ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى تشكيل "لجنة عسكرية" مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين، خمسة من كل طرف، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار.