ماكرون من القدس: لا يمكن استخدام المحرقة لـتبرير الكراهية المعاصرة

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال كلمة ألقاها في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز النازي الخميس في القدس أنه لا يمكن استخدام المحرقة لتبرير "الانقسام" أو "الكراهية المعاصرة".

وقال أمام أكثر من أربعين من قادة دول العالم: "لا يملك أحد حق استحضار موتاه لتبرير أي انقسام أو أي كراهية معاصرة".

وتساءل ماكرون أمام رؤساء الدول والشخصيات الذين غصت بهم قاعة مركز "ياد فاشيم" في القدس "أي دلالة أجمل من رؤيتنا هنا مجتمعين وموحدين، والاضطلاع بعمل مفيد لمكافحة الإنكار والنقمة أو خطابات الانتقام؟".

وكان الملف الإيراني على قائمة اجتماع الأربعاء الذي جمع ماكرون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحض نتنياهو ماكرون على فرض عقوبات على طهران كما فعلت الولايات المتحدة.