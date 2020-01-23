نتنياهو يزور واشنطن الثلاثاء بدعوة من ترامب لمناقشة "خطة السلام"

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الثلاثاء واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب الذي وجّه أيضاً دعوة مماثلة إلى بيني غانتس، منافس نتانياهو في الانتخابات التشريعية المقرّرة في آذار/مارس، من دون تحديد موعد زيارة الأخير.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ غانتس "قبل أيضاً دعوة الرئيس للذهاب إلى واشنطن"، من دون تحديد ما إذا كانت زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ستتمّ بالتزامن مع زيارة نتاياهو.

وأوضح البيان أنّ "الولايات المتحدة وإسرائيل شريكان قويان، وزيارة رئيس الوزراء فرصة لمناقشة مصالحنا الأمنية الإقليمية والوطنية المشتركة".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد ذكر خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة الأميركية في القدس، أن ترامب طلب منه "دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية واحتمال إحلال السلام في الأراضي المقدسة".

وتأتي دعوة بنس على هامش زيارته إلى القدس ملبيا دعوة إسرائيل المشاركة في حفل إحياء الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر "أوشفيتز" النازي.