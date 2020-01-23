واشنطن: خليفة سليماني سيواجه نفس مصير سلفه إذا قاتل الأمريكان

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، بأن خليفة اللواء قاسم سليماني، إسماعيل قاني، سيواجه نفس المصير في حال اتبع نهجه في قتال الأمريكان.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، بأن مقتل سليماني على يد القوات الأمريكية، خلال هجوم قرب مطار بغداد الدولي، خلق فراغا كبيرا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه.

وأكد على أن واشنطن ستحمل النظام الإيراني ووكلاءه مسؤولية أي هجوم على الأمريكيين أو المصالح الأمريكية في المنطقة.

ولدى سؤاله عن التظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية، وصف هوك المحتجين بـ "الأبطال"، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانبهم.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا شديدا مؤخرا، عقب استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة جوية قرب مطار بغداد بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، قابله إطلاق الجيش الإيراني صواريخ على قاعدتين يتمركز فيها جنود أمريكان بتاريخ 8 يناير.