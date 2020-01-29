اجتماع دولي الخميس لبحث إعلان "كورونا" حالة طوارئ عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن لجنة الطوارئ التابعة لها، ستجتمع مجددا الخميس، لتقييم إن كان فيروس "كورونا الجديد"، المنتشر من الصين، بات يمثل حالة طوارئ عالمية.

جاء ذلك على لسان دروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي، عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عقب زيارته للصين.

وأضاف أنه تم التأكد من 6 آلاف و65 حالة إصابة، ووفاة 132 شخصا.

وأشار إلى أن الوباء لديه قدرة عالية على الانتشار.

وذكر مراسل الأناضول، أن الاجتماع سيعقد في الساعة 13:30 بتوقيت تركيا (10:30 ت.غ)، على أن يعقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع في الساعة 21.30 بتوقيت تركيا (18:30 ت.غ).

وسبق أن أعلنت إن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي اجتمعت في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه من المبكر إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس كورونا الجديد.

وفيروس كورونا الجديد، الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان"، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين، ووصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 132 شخصا، بينما وصل عدد المصابين إلى 5 آلاف و974 شخصا.