الخطوط الجوية البريطانية تعلق جميع رحلاتها إلى الصين بشكل فوري بسبب "كورونا"

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الأربعاء، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى الصين، بشكل فوري، حتى مارس/آذار المقبل، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الشركة أن الإيقاف جاء بناءً على نصيحة من وزارة الخارجية، حثت البريطانيين على عدم السفر إلى الصين "ما لم تكن زيارتهم ضرورية".

وقالت الصحيفة، إن موقع الشركة على الإنترنت، لا يظهر أي رحلات مباشرة إلى الصين حتى مطلع مارس المقبل.

كما نقلت عن المتحدثة باسم شركة الطيران قولها، إن الشركة تعمل على "تقييم الوضع" بعد طلب الحكومة البريطانية تجنب السفر إلى الصين، في حال عدم وجود سبب ضروري، بسبب فيروس كورونا.

ومدينة ووهان الصينية هي "معقل" فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول إصابات في المدينة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 5974 حالة، مشيرةً أن 1239 منهم حالتهم خطيرة.