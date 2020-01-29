فيروس كورونا الجديد.. لوفتهانزا تعلق رحلاتها من الصين وإليها

نقلت صحيفة بيلد الألمانية أن شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية تعتزم تعليق كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد حتى 9 فبراير/ شباط المقبل

فيما رفضت الشركة التعليق على التقارير المذكورة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية قيام عدة شركات طيران حول العالم بتعليق أو تقليص رحلاتها إلى الصين بسبب المخاوف من فيروس كورونا

وفي ما يلي أبرز التدابير التي اتخذتها شركات جوية عالمية في هذا الصدد:

- الشركات التي علقت رحلاتها -

- بريتيش ايرويز: أعلنت الشركة البريطانية الأربعاء التعليق الفوري لرحلاتها كافة نحو الصين وهذا القرار يأتي بعدما نصحت المملكة المتحدة رعاياها بتفادي السفر إلى هناك. وهي أول شركة أوروبية تتخذ هذا التدبير.

وتسير بريتيش ايرويز رحلات يومية من لندن إلى بكين وشنغهاي.

- شركة لوفتهانزا الالمانية :

ألغت شركة لزفتهانزا الالمانية الاربعاء جميع رحلاتها الى الصين.

- ليون اير: ستعلق المجموعة الإندونيسية التي تملك أكبر أسطول جوي في جنوب شرق آسيا رحلاتها إلى الصين ابتداء من 1 شباط/فبراير.

وتسير هذه الشركة مع فرعها "بالتيك اير" رحلات إلى 15 منطقة صينية. ويزور مليون سائح صيني إندونيسيا كل عام.

- ثلاث شركات بورمية: أعلنت "الخطوط الوطنية لميانمار" و"اير كي بي زين" و"خطوط ميانمار الدولية"، وهي ثلاث شركات بورمية تسير رحلات للصين، عزمها وقف جميع تلك الرحلات ابتداء من 1 شباط/فبراير.

- الشركات التي قلصت رحلاتها -

- يونايتد ايرلاينز: أعلنت هذه الشركة الأميركية منذ الثلاثاء عن تعليق "بعض الرحلات" نحو بكين وشنغهاي وهونغ كونغ بين الأول والثامن من شباط/فبراير.

وأوصت السلطات الأميركية المواطنين الأميركيين بعدم زيارة الصين في الوقت الحالي.

- كاثي باسيفيك: أعلنت الشركة التي يشكل مطار هونغ كونغ مركز عملها الرئيسي أنها ستخفض "تدريجياً"، وحتى النصف على الأقل، رحلات من الصين القارية واليها. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الخميس وحتى أواخر آذار/مارس.

- فين اير: ستعلق الشركة الفنلندية التي كثفت في السنوات الأخيرة رحلاتها إلى آسيا، بعض الرحلات إلى الصين فيما ستبقي على أخرى إلى بكين وشنغهاي وهونغ كونغ وغوانزو.

وبررت قرارها بتعليق الصين للرحلات المنظمة داخل البلاد وخارجها.