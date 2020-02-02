الكرملين: بعض بنود "صفقة القرن" لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن بعض بنود صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار بيسكوف في تصريح لقناة "روسيا 1"، الأحد، إلى وجود جملة من قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص القضية الفلسطينية.

وأضاف أن بعض بنود صفقة القرن، لا تتوافق مع تلك القرارات.

ولفت إلى أن فلسطين وبعض الدول العربية الداعمة لها، احتجت على "خطة السلام" التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيسكوف في هذا السياق: "نرى رد فعل الفلسطينيين. كما نرى رد فعل عدد من الدول العربية المتضامنة مع الفلسطينيين في رفض هذه الخطة. وهذا، بطبيعة الحال، يجعلنا نفكر في جدواها".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.