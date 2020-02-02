بومبيو يدعو من كازخستان إلى ضمان أمن الأويغور الراغبين في مغادرة الصين

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الأويغور والكازاخستانيين الذي يرغبون في مغادرة الصين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكازاخستاني مختار تلبردي في العاصمة نور سلطان التي يجري إليها زيارة رسمية.

وقال بومبيو إن واشنطن تدعو جميع دول العالم للمساهمة في الضغط على بكين من أجل إنهاء ضغوطها على الأويغور والكازاخستانيين الذين تحتجزهم في معسكرات الاعتقال بإقليم تركستان الشرقية.

وأوضح أنه تناول مع نظيره الكازاخستاني، أوضاع الأقليات في تركستان الشرقية، والضغوط التي يتعرضون لها من قِبل السلطات الصينية.

وتطرق بومبيو إلى الملف الأفغاني قائلا: "نشكر كازاخستان لمساهمتها في إحلال السلام بأفغانستان وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الصلح بين الأطراف المتنازعة".

من جانبه قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلبردي، إن الوجود الأمريكي في منطقة آسيا الوسطى، سيساهم في رفع مستوى المعيشة بدول المنطقة.

وأضاف أنه تناول مع نظيره الأمريكي المستجدات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.