انطلاق اجتماع وزاري إسلامي طارئ للرد على "صفقة القرن" المزعومة

انطلق في مدينة جدة، غربي السعودية، الاثنين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من "صفقة القرن" المزعومة.

يشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

كانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، أكدت في بيان صحفي سابق أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي تصريحات صحفية الأحد، رحب تشاوش أوغلو بقرار الجامعة العربية رفض "صفقة القرن" المزعومة، قائلا: "أرحب بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية حيال صفقة القرن؛ فهو قرار صحيح ونحن ندعمه. لا يمكن قبول خطة السلام المزعومة، ونعتبرها خطة اغتصاب للأراضي الفلسطينية".

ولفت إلى أن "قرار الجامعة العربية اتُخذ بالإجماع، ونتمنى أن نجد هذا الإجماع في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الاثنين".