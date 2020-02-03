منظمة التعاون الإسلامي ترفض خطة ترامب وتدعو أعضاءها لعدم التعامل معها

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، رفضها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي تعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، بعدما رفضها الجانب الفلسطيني والجامعة العربية.

واعتبرت "التعاون الإسلامي"، في ختام اجتماع لها على المستوى الوزاري في جدة شارك فيها وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن خطة ترامب "متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية" للصراع.

وقالت المنظمة التي تضم 57 دولة، في بيان، إنها "ترفض هذه الخطة الأميركية الإسرائيلية لأنها لا تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

ودعت كافة أعضائها إلى "عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه الخطة أو التعاون مع الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإنفاذها".