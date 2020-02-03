وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يتوجهون إلى الحدود السورية

توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، برفقة قادة الجيش، إلى الحدود السورية.

الزيارة تأتي عقب استشهاد 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين (توفي اثنان منهم لاحقاً متأثرين بجراحهم) في قصف مدفعي للنظام السوري على إدلب.

وأكد وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده تعاملت بالشكل اللازم مع قصف النظام السوري للجنود الأتراك في إدلب.

وقال في هذا الخصوص: "على الشعب التركي أن يكون مستريحا، قمنا ونقوم بما يلزم تجاه هذا الاعتداء".

وبحسب ما أوردت الأناضول، كان أقار ضمن وفد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، لكنه ألغى مرافقة الرئيس وعاد إلى أنقرة لتقييم التطورات الحاصلة في إدلب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.