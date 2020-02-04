البنك الدولي يدعو دول العالم لتعزيز الرقابة الصحية لمنع انتقال "كورونا" إلى أراضيها

دعا البنك الدولي، الثلاثاء، دول العالم إلى تعزيز رقابتها الصحية واتخاذ ما يلزم من احتياطات، تحسبا لانتقال فيروس "كورونا المستجد" إلى أراضيها.

وقال البنك الدولي في بيان، إنه يجري في الوقت الحالي مراجعة كاملة للإمكانات المالية والتقنية لديه ولدى مختلف الدول الأعضاء، لحشد الدعم للبلدان المتضررة.

وخلال وقت سابق الثلاثاء، أورد التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" محليا، إلى 425 وفاة و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة.

ووفق التقرير الصيني ذاته، فإن ألفين و788 من المصابين في "حالة حرجة"، بينما يشتبه في إصابة 23 ألفا و214 شخصا بالفيروس.

ونظرًا لتصاعد الأرقام، شدد البنك الدولي أن دول كافة العالم مطالبة بتعزيز الرقابة الصحية والاستجابة، "إنها إجراءات هامة لاحتواء انتشار المرض أو أية أمراض مستقبلية".

وتابع: "في الوقت الحالي، نقوم بإجراء محادثات مع عديد الشركاء من الدول والمؤسسات، بهدف تسريع الاستجابة في مساعدة البلدان التي تواجه مخاطر هذا المرض".

وبلغت إحصاءات الإصابات والوفيات خارج الصين كالتالي: 20 في اليابان، و19 في تايلاند، و18 في سنغافورة، و16 في كوريا الجنوبية، و11 في الولايات المتحدة، و12 في ألمانيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

بينما بلغت الإصابات 10 في تايوان، و10 في ماليزيا، و7 في أستراليا، و9 في فيتنام، و6 في فرنسا، و5 في الإمارات، و4 في كندا، و3 في الهند، وحالتين في كل من روسيا، وإيطاليا وبريطانيا، أما الفلبين فحالة وفاة وإصابة.