غوتيريش محبط من عدم احترام أحد لقرارات مجلس الأمن الدولي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن "قرارات مجلس الأمن الدولي لا تلقى احتراما من أحد والآفاق المستقبلية تبدو قاتمة".

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده غوتيريش بمقر الأمم المتحدة لإطلاع الصحفيين على أولوياته في هذا العام.

وأضاف غوتيريش، أن "قرارات مجلس الأمن الدولي لا تلقي احتراما من أحد، حتى من قبل المداد الذي كتبت به، والمشاكل يتغذى بعضها على بعض، وتبدو الآفاق المستقبلية قاتمة، والشعبوية تستحوذ على الاهتمام الأكبر".

وتابع "هناك شعور بعدم الاستقرار المتزايد والتوترات، مما يجعل كل شيء لا يمكن التنبؤ به ولا السيطرة عليه، خاصة في ظل مخاطر سوء التقدير".

واعتبر غوتيريش، أن "الحالة في اليمن باتت في العناية المركزة".