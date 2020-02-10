ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 909 وتسجيل أعلى وفيات بيوم واحد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، فيما سجلت أعلى نسبة وفيات جراء الفيروس في يوم واحد.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة، أن الوفيات سجلت في عموم البلاد، متضمنة لحالة منطقة هونغ كونغ.

وأضاف، ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خارج البر الرئيسي الصيني، بواقع 36 حالة في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، وهما المنطقتين الإداريتين الخاصتين.

وتابع البيان، أن الـ 24 الساعة الأخيرة سجلت أعلى نسبة وفيات في البلاد بواقع 97 حالة وفاة جراء الفيروس، والكشف عن إصابة 3 آلاف و62 حالة.

وأوضح أن مقاطعة خوبي التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى، سجلت 871 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الذين غادروا المستشفى بعد التأكد من خلوهم من الفيروس 3 آلاف و283 شخصا.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما أن عدد الوفيات من فيروس كورونا سجلت 909 شخصا خلال شهر واحد.

و"كورونا" عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد سابعها من بين هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

فيما كشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط).